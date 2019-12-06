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В Багдаде в ходе протестов погибли не менее 12 человек

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В иракской столице Багдаде в ходе протестов в пятницу погибли не менее 12 человек, еще 30 получили ранения, сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, по протестующим стреляли неизвестные. Обстрел велся из автомобиля.

За день до этого на площади Тахрир, где массово собираются иракские протестующие, 13 человек получили ножевые ранения, отмечает агентство. Личности нападавших пока не установлены.

Протесты в Ираке начались в начале октября. Они не остановились и после того, как премьер-министр Ирака Адель Абдул ушел в отставку.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли около 400 человек, тысячи получили ранения.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Ирак

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