В Ираке прошли массовые протесты с требованием назначить нового премьера

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Тысячи протестующих на юге Ирака блокировали дороги и здания официальных учреждений в знак протеста против нынешнего премьера и задержки с назначением нового главы правительства.

Антиправительственные митинги и демонстрации проходят в Багдаде и на юге страны в районах с преимущественно шиитским населением с 1 октября текущего года. Протестующие требуют полной смены режима, который считают коррумпированным и неэффективным.

Воскресенье - крайний срок для назначения парламентом нового премьера, этот срок уже дважды переносился президентом Бархамом Салехом.

Нынешний премьер Абдель Махди подал в отставку на волне массовых протестов, но продолжает выполнять обязанности до назначения нового главы правительства.