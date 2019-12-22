Поиск

В Ираке прошли массовые протесты с требованием назначить нового премьера

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Тысячи протестующих на юге Ирака блокировали дороги и здания официальных учреждений в знак протеста против нынешнего премьера и задержки с назначением нового главы правительства.

Антиправительственные митинги и демонстрации проходят в Багдаде и на юге страны в районах с преимущественно шиитским населением с 1 октября текущего года. Протестующие требуют полной смены режима, который считают коррумпированным и неэффективным.

Воскресенье - крайний срок для назначения парламентом нового премьера, этот срок уже дважды переносился президентом Бархамом Салехом.

Нынешний премьер Абдель Махди подал в отставку на волне массовых протестов, но продолжает выполнять обязанности до назначения нового главы правительства.

Ирак

Новости по теме

Новости

Ливийские военные задержали гражданское судно с турецким экипажем

Гани признали победителем на выборах президента Афганистана

В Гватемале 21 человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком

В Гватемале 21 человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком

На Кубе впервые с 1976 года назначен премьер-министр

На Кубе впервые с 1976 года назначен премьер-министр

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 декабря

Трамп пообещал, что торговое соглашение с Китаем будет подписано очень скоро

Трамп пообещал, что торговое соглашение с Китаем будет подписано очень скоро

Что произошло за день: суббота, 21 декабря

Пекин назвал ряд пунктов оборонного бюджета США вмешательством во внутренние дела

Противники интеграции с Россией в четвертый раз за декабрь собрались в Минске

Российско-украинский газовый конфликт

Киев заявил о достижении понимания с Москвой о необходимости поднять тариф на транзит газа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');