Поиск

Тунберг разочаровалась в экоактивизме, но не готова сдаваться

Тунберг разочаровалась в экоактивизме, но не готова сдаваться
Грета Тунберг на COP-25
Фото: Reuters

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая прибыла в Мадрид в преддверии 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25), считает, что растущая популярность экологических движений пока не приводит к должным последствиям, сообщает в пятницу испанское издание El Pais.

"Если посмотреть с определенной точки зрения, мы ничего не добились ", - призналась Тунберг.

Во время выступления на пресс-конференции экоактивистка отметила, что к движениям за защиту климата примыкает все больше людей, но в то же время резко высказалась о политиках, которые делают, по ее мнению, недостаточно для окружающей среды.

"Мы (движение экоактивизма - ИФ) растем все больше и больше, и к нашим голосам прислушиваются все больше и больше, но, конечно, это не приводит к политическим действиям. Я надеюсь, что мировые лидеры осознают безотлагательность в разрешении климатического кризиса", - заметила она.

Вечером шведскую активистку пригласили поучаствовать в демонстрации "Марш за климат", который проходит в Мадриде.

За последний год 16-летняя шведка Тунберг получила широкую известность. Ее приглашали выступить в международных организациях, в частности, в ООН. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

Грета Тунберг ООН

Новости

Стрельбу на авиабазе во Флориде открыл служащий ВВС Саудовской Аравии

Зеленский выразил опасения о безрезультатных переговорах с Путиным

Зеленский решит вопрос продления закона о статусе Донбасса после Парижа

Отравление Сергея Скрипаля

Spiegel узнал, что немецкие прокуроры занялись "делом Скрипалей"

Грузия выдала России обвиняемых в мошенничестве братьев Глушковых

Меркель посетила Освенцим впервые за 14 лет на посту немецкого канцлера

Меркель посетила Освенцим впервые за 14 лет на посту немецкого канцлера

Число жертв стрелка на авиабазе во Флориде выросло до трех

СЕ повторно призвал Москву выплатить 10 млн евро депортированным гражданам Грузии

Венецианская комиссия указала Украине на дисбаланс в языковой политике

Число жертв пожара в Одесском колледже возросло до четырех

Число жертв пожара в Одесском колледже возросло до четырех
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');