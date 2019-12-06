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Стрельбу на авиабазе во Флориде открыл служащий ВВС Саудовской Аравии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Стрельбу на авиабазе во Флориде, которая привела к смерти четырех человек, включая стрелка, устроил военнослужащих саудовских ВВС, сообщил телеканалу ABC губернатор штата Рон Десантис.

Отмечается, что военнослужащий проходил обучение в Штатах. Следователи выясняют, был ли инцидент связан с терактом.

В пятницу утром на авиабазе во Флориде произошла стрельба. По последним данным, погибли стрелок и трое его жертв. Это уже второй подобный инцидент за неделю: ранее стало известно о стрельбе на объединенной базе ВМС и ВВС США Перл-Харбор - Хикем, тогда погибли двое.

США Флорида

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