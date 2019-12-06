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Полиция ликвидировала человека, открывшего стрельбу на авиабазе во Флориде

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Человек, открывший стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде, ликвидирован стражами порядка, сообщает агентство Associated Press.

Представитель шерифа округа Эскамбиа подтвердил агентству эту информацию. По данным агентства, в результате инцидента погибли еще два человека. Таким образом, общее число погибших увеличилось до трех человек.

Еще 11 человек пострадали от действий стрелка, они отправлены в больницу.

Ранее в пятницу поступали сообщения о стрельбе на авиабазе в округе Эскамбиа, где служат более 16 тыс. военных.

Ранее на этой неделе военнослужащий открыл стрельбу на объединенной базе ВМС США Перл-Харбор - Хикем. Жертвами стали двое человек.

Флорида США ВМС США

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