Зеленский хотел бы одновременно провести местные выборы во всей Украине, включая Донбасс.

Плановые местные выборы намечены в Украине на 31 октября 2020 года

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хотел бы провести местные выборы на всей территории страны одновременно, включая неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей.

"Выборы местные проводятся одновременно, по законам Украины, на всей территории Украины. Да, это наша идея. Я хотел с ней ехать (на встречу в "нормандском формате" в Париже - ИФ), но все уже знают", - сказал Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Плановые местные выборы намечены в Украине на 31 октября 2020 года.

Зеленский также сказал, что украинская сторона на встрече советников лидеров стран "нормандского формата" в начале сентября подписала не "формулу Штайнмайера", а был согласован ее текст, и она будет имплементирована в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) только после проведения там местных выборов.

"Мы подписали не "формулу Штайнмайера", а согласовали текст "формулы Штайнмайера", потому что она будет имплементирована в закон об "особом статусе" (ОРДЛО) только после того, как мы понимаем, если будут выведены все войска, будет разоружение незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях. То есть когда будет безопасность, тогда начнутся выборы, и тогда будет имплементирована "формула Штайнмайера", - заявил он.

Президент также сказал: "Украина не разговаривает с боевиками. Но мы с вами должны понимать, как происходят пять лет все эти разговоры в Трехсторонней контактной группе. Там присутствует Украина, Россия, ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий. То есть они там есть. Напрямую президент с ними не говорит, и не будет говорить, это понятно".

При этом глава Украинского государства отметил, что на неподконтрольной территории Донбасса проживает много людей и не все они сепаратисты. "Много людей, которые пересекают КПВВ, я ними общался, они просят, я с ними встречался в Станице Луганской, в Золотом. Они хотят прекращения войны, они говорят, мы не хотим в Россию, мы - украинцы, мы хотим быть в Украине. С этими людьми мы должны разговаривать, обязательно", - сказал Зеленский.

Президент считает, что в минской ТКГ должны быть представители Донбасса, которые переехали в Киев и другие города Украины. "Если они (Россия - ИФ) говорят, что разговаривайте с жителями оккупированных территорий, вы не знаете, что им нужно, так все очень просто - давайте разговаривать со всеми. Пусть жители, которые переехали, тоже приедут в Минск, сядут за стол и скажут, почему они переехали", - сказал Зеленский.