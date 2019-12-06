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Зеленский рассказал о плане передачи Украине контроля над границей с РФ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у украинской стороны есть альтернативный план передачи ей контроля над границей с РФ в Донбассе, но не стал вдаваться в подробности.

"Я точно буду говорить о границе. У нас, скажу вам честно, другой план по поводу границы, каким образом это передается, как и когда Украина контролирует свою границу с Российской Федерацией", - сказал Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Отвечая на вопрос о том, хочет ли украинская сторона изменить, по крайней мере, в этой части Минские соглашения, президент сказал: "Честно говоря, не готов сейчас вам отвечать так на этот вопрос".

"Потому что это может повлиять сейчас просто на возможность... кто-то может сорвать просто встречу в "нормандском формате". Я не готов сейчас рисковать возможностью этой важной для Украины встречи", - подчеркнул Зеленский.

Президент также считает, что об амнистии тех людей в Донбассе, у которых нет на руках крови за время войны, можно будет говорить после реального прогресса в урегулировании ситуации.

"Закон об амнистии был проголосован в Верховной Раде Украины несколько лет назад, он просто не был подписан. Поэтому, если мы увидим после "Нормандии" (встречи лидеров Украины, Германии, Франции и РФ в Париже - ИФ), что у нас есть возможность, выводятся войска, незаконные вооруженные формирования, если у нас действительно будет безопасность на той территории, если у нас появится возможность проводить выборы, мы будем говорить об амнистии, амнистии людей, у которых нет рук в крови", - сказал Зеленский.

аг

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