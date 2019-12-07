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Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов
Тейлор Свифт
Фото: Reuters

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Американская певица Тейлор Свифт заработала $185 млн за 2019 год и стала самым высокооплачиваемым музыкантом по версии Forbes.

На втором месте расположился Канье Уэст со $150 млн, третье место у британца Эда Ширана ($110 млн). Замыкают пятерку американские The Eagles ($100 млн) и британский музыкант Элтон Джон ($84 млн).

В этом году в список впервые вошел корейский бойз-бэнд BTS (15 место, $57 млн), американская певица Ариана Гранде (22 место, $48 млн) и хип-хоп-трио Migos (40 место, $36 млн).

США Великобритания Тейлор Свифт Канье Уэст Эд Ширан Forbes

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