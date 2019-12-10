После обмена задержанными в Донбассе домой вернутся около 300 человек

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Стороны конфликта в Донбассе до конца года обменяются порядка 300 удерживаемыми лицами, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Предполагается, что обмен будет проводиться по формуле близкой к "200 на 70", однако переданные списки содержат не круглые цифры. В общей сложности домой вернуться порядка 300 человек", - сказал источник.

По его словам, обмен между Киевом и отдельными районами Донбасса будет проводиться по формуле "Всех установленных на всех установленных".