Украинский лидер заявил, что до конца года домой могут вернуться 72 человека

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - 72 человека могут вернуться домой до конца года в рамках договоренностей об обмене удерживаемыми лицами, достигнутыми на саммите "Нормандской четверки" в Париже, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Честно говоря, "всех на всех" - абстрактный вопрос. Договорились, что начало блока "всех на всех" - всех согласованных на всех согласованных", - сказал он на брифинге ночью в Париже.

"Давайте сделаем первый шаг, и большой, потому что 72 человека могут приехать домой", - подчеркнул он.

"Хочется до конца года это сделать", - подытожил Зеленский.