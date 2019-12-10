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Зеленский выразил надежду на контракт по транзиту газа на срок более чем год

На переговорах в Париже настаивал на десятилетнем контракте

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский видит возможности для достижения договоренности о новом соглашении по транзиту российского газа в Европу и заключении контракта больше чем на один год.

На брифинге ночью в Париже для украинских СМИ, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс" о том, насколько вероятно, что транзит будет все-таки продлен с 1 января, Зеленский сказал: "Более вероятно. Я уверен, что у нас больше шансов его подписать с лучшими условиями, чем до этого обсуждали наши представители".

Президент сказал, что много времени на двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже было уделено именно этому вопросу.

"Я пока не хочу говорить всех деталей, но уже действительно не говорится о контракте - на один год. Все сняли это с обсуждения. То есть - на столько-то лет", - отметил он.

Зеленский сообщил, что он настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе, - соглашении на 10 лет.

"Очень сложно, когда одна сторона настаивает на одном годе, а мы настаиваем на десяти. Я думаю, что мы найдем что-то посредине", - пояснил он.

Зеленский сказал, что "в принципе, был снят вопрос о 3 миллиардах, которые мы выиграли". "Наша позиция простая: мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти. Потому что нам нужно. Why not?" - сказал он.

Владимир Зеленский Украина

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