Что случилось этой ночью: 10 декабря, вторник

Итоги саммита "нормандской четверки", встреча Трампа и Лаврова, пропавший с радаров самолет ВВС Чили

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Париже завершился саммит "нормандской четверки". В разных форматах он продолжался почти восемь часов. В частности, переговоры лидеров стран "четверки" прерывались на встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Российский лидер остался доволен тем, как прошла встреча, и отметил потепление в отношениях с Украиной. Стороны не смогли достичь соглашения по газовому вопросу и "договорились продолжить договариваться". Владимир Зеленский заявил, что переговоры стали важным шагом в сторону решения вопроса, и выразил надежду на контракт по транзиту газа на срок более чем год - Владимир Путин напомнил о возможно получить скидку 25%. Лидеры "четверки" договорились об обмене "всех на всех" до конца года - всего домой вернутся около 300 человек, из них 72 человека с украинской стороны. Также до конца года на Донбассе введен бессрочный режим прекращения огня, три новых района отвода сил появятся на востоке Украины. Россия, как заявил Путин, рассчитывает на поэтапное разведение сил на всей линии соприкосновения на востоке Украины. Владимир Зеленский отверг идею компромисса по Крыму и Донбассу, а также не допустил вероятных изменений в конституцию страны, в том числе в вопросе ее федерализации. По словам лидера страны, для Украины необходимо восстановление полного контроля за ее границами и добавил, что выборы на Донбассе могут быть проведены только при условии соблюдения украинского законодательства. В России к возможности выборов на Донбассе в 2020 году отнеслись скептически. На саммите Киев подписал обязательства по выполнению минских соглашений, что в ЦПК назвали главным достижением переговоров, а Зеленский счел некоторые их пункты проигрышем. Следующий саммит ожидается через четыре месяца, вероятнее всего, в Берлине.

- Белый дом назвал время встречи Сергея Лаврова и Дональда Трампа. Согласно расписанию, встреча в закрытом режиме состоится в Овальном кабинете в 14:30 (22:30 по Москве).

- Лидер Турции выразил желание обсудить с Путиным ситуацию в Ливии. Он отметил, что хотел бы провести разговор о Ливии и о командующем Ливийской национальной армией Халифе Хафтаре до начала января, когда ожидается визит Путина в Турцию. Кроме того, он отметил, что соглашения и с Россией, и с США по Сирии не возымели должного эффекта.

- Владимир Путин анонсировал зеркальные меры на высылку дипломатов из Германии. В то же время он подчеркнул, что меры не являются проявлением кризиса в отношениях. Он напомнил немецкой стороне о неоднократных ходатайствах о выдаче преступника России, но пообещал помощь немецким коллегам в том, чтобы разобраться в ситуации с причастным к организации теракта в московском метро Зелимханом Хангошвили, который недавно был убит в Берлине.

- Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту исчез с радаров на пути в Антарктиду. На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. Самолет исчез с радаров в 18:17 (00:17 вторник по Москве) в районе пролива Дрейка.