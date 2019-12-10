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Лавров призывал США и КНДР к встречным шагам

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Россия выступает за возобновление прямого диалога между Вашингтоном и Пхеньяном, считает, что он должен вестись на основе встречных шагов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы считаем, что этот политический процесс необходимо поддерживать, ключевую роль играет прямой диалог между Соединенными Штатами и Пхеньяном. Мы выступаем за его возобновление и уверены, что диалог может принести результат исключительно, если он будет развиваться на основе встречных шагов", - сказал Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

Министр отметил, что Россия готова содействовать процессу корейского урегулирования , а также выразил убеждение, что "для преодоления этого тупика необходимо двигаться на основе встречных действий - действие за действие".

"Нельзя требовать от Северной Кореи сделать все и сразу, и лишь потом вернуться к вопросу обеспечения безопасности, санкций, и прочего", - добавил он.

По словам Лаврова, гуманитарная ситуация в КНДР требует срочных шагов, которые позволили бы понять о готовности мирового сообщества реагировать на легитимные нужды правительства страны.

Ранее Помпео по итогам переговоров с Лавровым заявил, что доволен тем, как российская сторона имплементирует санкции против КНДР. При этом он призвал помнить, что "всегда можно найти способы сделать еще что-нибудь (для претворения в жизнь ограничительных мер против КНДР - ИФ)".

США КНДР Сергей Лавров Майк Помпео

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