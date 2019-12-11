Госсекретарь США сообщил о рекордном расширении санкционных списков

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Рекордное число частных лиц и организаций подпали под американские санкции с начала этой недели в связи с отмечавшимся на этой неделе Днем защиты прав человека, сообщил на пресс-конференции в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"С понедельника (9 декабря - ИФ) США ввели санкции в отношении 68 частных лиц и организаций из девяти стран по обвинениям в коррупции и нарушении прав человека в рамках действия "закона Магнитского", - сказал глава американской дипломатии.

По его словам, санкции были введены в отношении граждан и структур из ДР Конго, Камбоджи, Латвии, Ливии, Мьянмы, Пакистана, Сербии, Словакии и Южного Судана.

"Вчера (10 декабря - ИФ) за нарушения прав человека мы ввели санкции в отношении двух частных лиц - бывшего саудовского дипломата Мухаммеда ат-Тайбы, который был генеральным консулом в Стамбуле, когда там был убит саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, второй (человек, против которого были введены санкции - ИФ) - Аслан Ирасханов, который сейчас занимает должность главы УМВД РФ по Грозному", - отметил Помпео.

"Сегодня я объявляю о санкциях в отношении трех иранских транспортных компаний", - добавил госсекретарь. Он напомнил, что всем структурам и частным лицам, которые будут замечены в контактах с теми, кто занесен в санкционные списки, также могут грозить санкции.

"Закон Магнитского"

В США "Акт Магнитского" был инициирован сенатором-демократом Бенджамином Кардином и членом палаты представителей демократом Джеймсом Макговерном и вступил в силу в декабре 2012 года.

Закон, назван именем аудитора Сергея Магнитского, который 16 ноября 2009 года он умер в московском следственном изоляторе "Матросская Тишина". Представители фонда "Хермитидж капитал", где он работал, утверждают, что юрист умер из-за отказа в медицинской помощи.

Американский закон предусматривает введение санкций против ряда российских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского. Документ распространяется и на лиц из других стран, ответственных, как считают американские власти, за серьезные нарушения прав человека в России.

В 2016 году Конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека. Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония, Латвия, Литва и Великобритания.