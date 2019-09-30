Наследный саудовский принц признал ответственность за убийство журналиста Хашкаджи

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в интервью телеканалу CBS назвал убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи гнусным преступлением. Он заявил, что "берет на себя ответственность (за убийство - ИФ) как лидер Саудовской Аравии", но в то же время отметил, что не отдавал приказа убить саудовского журналиста.

"Когда совершается преступление против саудовского гражданина чиновниками, работавшими на власти Саудовской Аравии, как лидер я должен брать на себя ответственность. Это была ошибка. И я должен предпринять все меры, чтобы подобного не случилось в будущем", - отметил бен Салман.

Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти. Некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

В Саудовской Аравии в связи с убийством Хашкаджи были предъявлены обвинения 11 гражданам страны, в том числе бывшему заместителю главы саудовской разведки Ахмеду Асири.