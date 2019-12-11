Сближение Турции с Россией встревожило руководство Пентагона

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Руководство военного ведомства США обеспокоено растущим партнерством Турции и России, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

"В том, что касается Турции, моя самая большая обеспокоенность - это (отношения - ИФ) Турции и России. Турция выходит из орбиты НАТО", - сказал Эспер в среду на слушаниях в комитете палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.

Эспер также добавил, что его беспокоит расширение влияния России в Египте, Саудовской Аравии, Сирии и ряде других регионов.

Ранее в декабре глава Пентагона говорил, что из-за сближения с РФ и закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Турция поставила себя в положение, в котором сама себе создает неудобства". При этом он выражал надежду, что отношения Анкары и Вашингтона могут быть восстановлены.

"Они (турки - ИФ) воевали с нами от Кореи до Афганистана, и я думаю, что в наших интересах сделать так, чтобы мы подтянули их ближе к НАТО", - заявил он.

Ранее руководство Турции исключило отказ от закупленных российских систем С-400. Анкара намерена завершить развертывание этих ЗРК к апрелю 2020 года.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара может обратиться к России за альтернативой американским истребителям F-35, если Вашингтон откажется их поставлять.