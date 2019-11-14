Поиск

Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot

Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может отказаться от российских систем С-400 в пользу американских систем Patriot, сообщает агентство Bloomberg.

Турецкий лидер пояснил, что это невозможно, учитывая существующее стратегическое партнерство с РФ.

При этом он напомнил, что Турция все еще готова купить американские системы Patriot, однако не в качестве замены С-400.

В миреТрамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд и пути решения вопроса с С-400Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд и пути решения вопроса с С-400Читать подробнее

Чтобы урегулировать споры с США по поводу приобретенных Анкарой у РФ систем ПВО С-400, Эрдоган предложил создать рабочую группу. Ее работу может координировать НАТО, считает он.

Накануне президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с Эрдоганом выразил надежду на решение "проблемы", связанной с покупкой Анкарой С-400.

При этом сам президент США полагает, что смог добиться прогресса по вопросу С-400, сообщают американские СМИ со ссылкой на советника американского лидера Келиэнн Конуэй.

Турция купила у России четыре дивизиона ЗРК С-400. Контракт, который критикуют США, оценивается в $2,5 млрд. Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит.

Первая партия российских ЗРК была поставлена Турции в июле текущего года, несмотря на активное противодействие со стороны США.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган С-400

Новости по теме

Новости

Motorola представила обновленную версию "раскладушки" RAZR V3 из нулевых

Motorola представила обновленную версию "раскладушки" RAZR V3 из нулевых
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Следствие по делу MH-17 объявило поиск свидетелей влияния России на ополченцев

СМИ узнали о продаже туроператора "Интурист" владельцу Anex Tour

СМИ узнали о продаже туроператора "Интурист" владельцу Anex Tour

Асад заявил о воровстве американцами сирийской нефти

ФСБ назвала условие возвращения на родину примкнувших к ИГ россиян

ФСБ назвала условие возвращения на родину примкнувших к ИГ россиян

Асад обвинил ЦРУ в причастности к убийству основателя "Белых касок"

Асад обвинил ЦРУ в причастности к убийству основателя "Белых касок"

Полиция назвала самоубийство основной версией смерти основателя "Белых касок"

Полиция назвала самоубийство основной версией смерти основателя "Белых касок"

Минск предложит России изменить договор об охране границы

В Киеве допустили выход Украины из минских договоренностей

В Киеве допустили выход Украины из минских договоренностей

В Минске сообщили о предложении Москвы разместить в Белоруссии авиабазу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');