Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может отказаться от российских систем С-400 в пользу американских систем Patriot, сообщает агентство Bloomberg.

Турецкий лидер пояснил, что это невозможно, учитывая существующее стратегическое партнерство с РФ.

При этом он напомнил, что Турция все еще готова купить американские системы Patriot, однако не в качестве замены С-400.

Чтобы урегулировать споры с США по поводу приобретенных Анкарой у РФ систем ПВО С-400, Эрдоган предложил создать рабочую группу. Ее работу может координировать НАТО, считает он.

Накануне президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с Эрдоганом выразил надежду на решение "проблемы", связанной с покупкой Анкарой С-400.

При этом сам президент США полагает, что смог добиться прогресса по вопросу С-400, сообщают американские СМИ со ссылкой на советника американского лидера Келиэнн Конуэй.

Турция купила у России четыре дивизиона ЗРК С-400. Контракт, который критикуют США, оценивается в $2,5 млрд. Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит.

Первая партия российских ЗРК была поставлена Турции в июле текущего года, несмотря на активное противодействие со стороны США.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.