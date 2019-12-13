Зеленский высоко оценил вероятность подписания контракта на транзит газа с РФ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский уверен в подписании нового контракта на транзит российского газа в Европу с компромиссным вариантом по количеству лет, которые он будет действовать.

"Мне кажется, что у нас очень высокий процент того, что будет подписан контракт о транзите газа. Это важно не только для Украины, но и для Европы. Мы об этом говорили и в Нормандской четверке, и тет-а-тет с президентом Российской Федерации. Я вижу, что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор. То есть сейчас главный вопрос в сроках этого контракта", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Зеленский отметил, что российская сторона сначала предложила заключить транзитный договор на один год, украинская сторона предложила на 10 лет. "Потом нам предложили три года, а мы предложили компромисс 10 лет. Думаю, мы сойдемся на нормальном (варианте - ИФ). Очень хочется. Переговоры будут продолжены. Я почему-то, так могу сказать, уверен, что мы подпишем договор о транзите. Большие средства для Украины. Нам это очень нужно", - сказал он, подчеркнув, что данный вопрос является не политическим, а исключительно экономическим.

Реагируя на упоминание телеведущей слов президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции в Париже, который процитировал цитату из известного стихотворения "А у нас в квартире газ. А у вас?", Зеленский сказал: "А у нас газопровод. И в этом баланс".