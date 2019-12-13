Что случилось этой ночью: пятница, 13 декабря

Погибший при тушении пожара на "Адмирале Кузнецове", заявления Зеленского, судьба новых пошлин США на китайские товары

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- При тушении пожара на "Адмирале Кузнецове" погиб военный. По данным Северного флота, военнослужащий контрактной службы погиб при борьбе за живучесть отсека. Пропавший офицер практически сразу после начала пожара отправился к месту проведения сварочных работ на корабле, чтобы эвакуировать оттуда рабочих.

- Зеленский высоко оценил вероятность подписания контракта на транзит газа с РФ. "Я вижу, что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор. То есть сейчас главный вопрос в сроках этого контракта"", - заявил лидер Украины.

- Украина попытается изменить некоторые положения Минских соглашений. Зеленский подчеркнул, что тот же пункт о передаче Украине под контроль границы с Российской Федерацией в Донбассе после проведения там местных выборов не является позицией нынешнего руководства государства.

- Трамп согласовал первую фазу сделки с КНР по предотвращению введения новых пошлин 15 декабря американских пошлин на потребительские товары из Китая общим объемом около $ 160 млрд. Торгпред США и китайский посол могут подписать соглашение по торговле 13 декабря, сообщили источники.

- ЕС в очередной раз продлил экономические санкции против России. Политическое решение Евросовета было принято на основе сообщений, сделанных главами государств и правительств канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном о выполнении минских соглашений по итогу четырехсторонней встречи России, Украины, Германии и Франции в "нормандском формате" в Париже 9 декабря 2019 года.