ГА ООН приняла три резолюции по предотвращению милитаризации космоса

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Генассамблея ООН приняла большинством голосов предложенные Россией три резолюции по разоружению в космосе.

Ранее три документа были одобрены в Первом комитете ГА ООН по вопросам разоружения и международной безопасности.

В первом документе "Неразмещение первыми оружия в космосе" авторы подтвердили "необходимость изучения и принятия практических мер при выработке соглашений в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве" и выразили "серьезную обеспокоенность превращения космического пространства в арену военного противоборства".

Вторая резолюция - "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружения в космическом пространстве". Она "настоятельно призывает международное сообщество продолжить свои усилия, направленные на предотвращение гонки вооружения, включая размещение оружия, в космическом пространстве в целях поддержания международного мира и укрепления глобальной безопасности". Авторы резолюции выразили "серьезную обеспокоенность в связи с объявленными некоторыми государствами планами, которые включают размещение оружия, в частности ударных боевых систем в космическом пространстве".

Третий документ "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности" подтверждает право всех государств "исследовать и использовать космическое пространство в соответствии с международным правом".