Microsoft представила свою самую мощную игровую консоль Xbox Series X

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Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Американская Microsoft официально представила новую игровую приставку Xbox Series X, начало продаж которой запланировано на праздничный сезон 2020 года.

По словам исполнительного вице-президента игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера, новая приставка Xbox будет самой быстрой и мощной. Вычислительная мощность Xbox Series X будет в четыре раза выше, чем у предыдущей модели Xbox One X. При этом, работать она будет максимально тихо.

Основой приставки станет процессор, созданный в партнерстве с AMD на базе текущей архитектуры Zen 2 и следующего поколения - RDNA. За хранение данных отвечает SSD диск нового поколения.

Устройство больше похоже на системный блок настольного компьютера, чем на привычную игровую консоль. Приставку можно будет расположить как вертикально, так и горизонтально.

Компания также представила новый беспроводной геймпад Xbox Wireless Controller. На нем имеется кнопка Share ("Поделиться"), позволяющая делать снимки экрана и производить запись видео. Новый беспроводной контроллер будет совместим с Xbox One и Windows 10, он входит в комплект Xbox Series X.

Японская Sony Corp., конкурент Microsoft в производстве игровых консолей, ранее сообщала, что ее новая игровая приставка PlayStation 5 также поступит в продажу в праздничный сезон конца 2020 года.

Акции Microsoft по итогам торгов в четверг на бирже Nasdaq подорожали на 0,43%.