Sony презентовала новую PlayStation

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5.

Приставка выполнена в черно-белом корпусе. Ее можно будет поставить вертикально и горизонтально. На передней части корпуса видны порты USB типов A и C.

На рынок попадут два варианта: с приводом для дисков Blu-ray и без него, с возможностью цифровой загрузки игр и других программ. Приставка без привода будет меньше по габаритам и, по всей вероятности, дешевле. Такую ценовую политику использует основной конкурент Sony, Microsoft, для своей приставки Xbox One S.

