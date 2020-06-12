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Sony презентовала новую PlayStation

Sony презентовала новую PlayStation
PlayStation5
Фото: YouTube, канал PlayStation

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5.

Приставка выполнена в черно-белом корпусе. Ее можно будет поставить вертикально и горизонтально. На передней части корпуса видны порты USB типов A и C.

На рынок попадут два варианта: с приводом для дисков Blu-ray и без него, с возможностью цифровой загрузки игр и других программ. Приставка без привода будет меньше по габаритам и, по всей вероятности, дешевле. Такую ценовую политику использует основной конкурент Sony, Microsoft, для своей приставки Xbox One S.

Sony разработала для PlayStation 5 новый геймпад, новую HD-камеру, наушники и пульт дистанционного управления. Пока неизвестно, по какой цене их будут продавать и запустят ли их в продажу вместе с консолью.

Предполагается, что большую часть игр с PlayStation 4 можно будет запустить на PlayStation 5.

Ранее Sony объявила, что выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года.

Презентация прошла онлайн из-за пандемии коронавируса.

Microsoft представила свою консоль нового поколения в декабре прошлого года.

Sony PlayStation PlayStation 5

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