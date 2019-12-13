Поиск

США сняли санкции с российских компаний, попавших в черный список из-за тёзки

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) исключил из санкционного списка несколько компаний, случайно попавших в него по делу Evil Corp.

Санкции сняты с двух ООО из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) - ООО "Вертикаль" и ООО "ЮНИКОМ". Они попали в SDN List из-за связи с Денисом Гусевым (обвиняется в совершении киберпреступлении). Однако Денис Гусев, возглавляющий "Вертикаль" и "Юником", оказался полным тезкой Гусева из дела Evil Corp.

ЭкономикаМинфин США ввел санкции против граждан России и семи компаний за киберпреступленияМинфин США ввел санкции против граждан России и семи компаний за киберпреступленияЧитать подробнее

"Я ни при чем, у нас с этим Денисом Игоревичем Гусевым год рождения разный. И еще я в Молдавии ни разу не был. Я из иностранных СМИ вычитал, что у него паспорта есть иностранные - израильский, молдавский", - говорил глава когалымских компаний "Интерфаксу".

Исключено из SDN List и курганское ООО "Центр автообслуживания" - оно связано с еще одним, третьим Денисом Игоревичем Гусевым (бывший гендиректор этой компании, как и у Гусева из ХМАО, его ИНН не совпадает с ИНН Гусева, подпавшего под санкции).

5 декабря Минфин США ввел санкции за киберпреступления против 17 физических и шести юридических лиц, зарегистрированных в России, а также группировки Evil Corp. Все компании из списка базируются в России, речь идет об ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль" и ООО "ЮНИКОМ".

США ХМАО

Новости по теме

Новости

Глава кабмина Шотландии собралась провести новый референдум о независимости

Глава кабмина Шотландии собралась провести новый референдум о независимости

Полковника ВСУ отстранили от службы за слова об украинских радикалах

Американский беспилотник провел новую разведку у границ РФ на Черном море

Убийство Павла Шеремета

Киевский суд отправил под домашний арест подозреваемую по делу об убийстве Шеремета

Елизавета II разрешила Борису Джонсону сформировать правительство

Елизавета II разрешила Борису Джонсону сформировать правительство

Microsoft представила свою самую мощную игровую консоль Xbox Series X

Microsoft представила свою самую мощную игровую консоль Xbox Series X

Зеленский предложил упростить получение гражданства Украины для политбеженцев из РФ

Экс-президента Киргизии обвинили в убийстве бойца спецназа

Экс-президента Киргизии обвинили в убийстве бойца спецназа

Военные гидрографы из РФ открыли коралловые острова в Красном море

Военные гидрографы из РФ открыли коралловые острова в Красном море

Что случилось этой ночью: пятница, 13 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');