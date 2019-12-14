В США арестовали 13-летнего подростка по подозрению в убийстве первокурсницы

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке арестован 13-летний мальчик, которого подозревают в убийстве 18-летней студентки Барнард колледжа Тессы Мейджорс, сообщает Associated Press.

Девушка была убита 12 декабря около семи утра в парке Морнингсайд на Манхэттене. Причиной смерти стали ножевые ранения. По данным полиции, в нападении участвовали трое подростков, которые учатся в школе неподалеку от парка.

Имя задержанного неизвестно. По словам источников агентства, осведомленных о ходе расследования, дело подростка, обвиняемого в убийстве, будет рассмотрено семейным судом Нью-Йорка.

В свою очередь CBS NewYork сообщает со ссылкой на источники, что задержанный 13-летний подросток признался, что он и двое его друзей ограбили и убили Мейджорс. Второго подозреваемого допрашивают следователи, а третьего разыскивает полиция.