14-летнюю американку обвинили в убийстве пожилого зоозащитника

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Филадельфии предъявила обвинения в убийстве 59-летнего мужчины 14-летней девушке, сообщает CNN.

По словам полицейских, 5 ноября они, приехав по вызову, увидели привязанного к кровати мужчину с обширной раной головы и несколькими порезами на груди. Он был объявлен мертвым на месте происшествия.

Телеканал отмечает, что возле места происшествия была замечена девушка. Полицейские с помощью камер видеонаблюдения попыталась ее установить, однако вскоре девушка в сопровождении матери и двух адвокатов сама явилась в полицию.

По словам представителя окружного прокурора Филадельфии, пока не решено, кто будет рассматривать ее дело - суд по делам несовершеннолетних или для взрослых.

Говард Тейлор, один из адвокатов подростка, заявил, что у полиции есть причины для того, чтобы не разглашать подробности дела. В ответ на вопрос о том, была ли его подзащитная жертвой, Тейлор ответил, что "не сказал бы так", но отметил, что убитый "тоже не был абсолютно невиновен".

Погибший Альберт Чернофф был известным в Филадельфии защитником животных. Несколько организаций по защите кошек после его смерти опубликовали в соцсетях посты в память о нем.