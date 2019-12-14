Российский посол не исключил полной блокады КНДР со стороны США

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Посол РФ в КНДР Александр Мацегора допускает, что Вашингтон может ужесточить санкции в отношении КНДР - вплоть до полной блокады.

"С точки зрения санкций я не исключаю, что новый курс, который руководитель КНДР обещал 1 января, он может привести к тому, что во всяком случае США и их союзники постараются санкции еще более ужесточить, вплоть до полной блокады страны", - сказал Мацегора в эфире радиостанции "Владивосток ФМ".

Россия считает, что санкционное давление усугубляет проблему, добавил он, отметив, что этой позиции придерживается и Китай.

Также дипломат выразил мнение, что российские бизнесмены запуганы санкциями США и поэтому очень осторожно ведут торговлю с КНДР.

"Американцы скрупулезнейшим образом, буквально под увеличительным стеклом, рассматривают любого, кто рискнет даже законным бизнесом заниматься в Северной Корее, поэтому начинают преследовать: какие-то санкции, счета замораживать, создают очень большие проблемы. Люди просто запуганы, наши бизнесмены", - сказал Мацегора.

Он добавил, что предприниматели Китая, несмотря на санкции, ведут торговлю с Северной Кореей.

"Торговля между Китаем и КНДР исчисляется сотнями миллионов долларов. Китайцы, которых много, которые, возможно, более рисковые, чем наши (бизнесмены - ИФ), они этого не боятся и взаимодействуют, наши гораздо более осторожны", - сказал Мацегора

Ранее он заявил, что Россия не выдаст КНДР квоты на рыболовство, пока не будет решен вопрос с браконьерством в российских водах.