РФ не выдаст КНДР квоты на рыболовство до решения проблем с браконьерами

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Квоты на вылов рыбы в российских водах КНДР сможет получать только тогда, когда будет решен вопрос с браконьерством, сообщил в эфире радио "Владивосток ФМ" чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора.

"Мы говорим жестко, пока вы не наведете порядок со своим браконьерством, ни о каких квотах речи быть не может. Мы вместе с вами должны создать серьезную двустороннюю структуру, которая будет выявлять каждый случай браконьерства совместно и делать все для того, чтобы это не повторялось", - сказал посол.

Осенью 2019 года российские пограничники у берегов Приморья менее чем за месяц задержали более 570 браконьеров из КНДР.

В сентябре этого года северокорейские браконьеры напали на российских пограничников в Японском море. В результате атаки пострадали четверо военнослужащих погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю. Один из браконьеров, раненный при нападении, скончался. По итогам операции был задержан 161 браконьер, в ходе другой спецоперации были задержаны свыше 260 рыбаков-браконьеров из КНДР.