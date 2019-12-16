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Бразилия перенесет посольство в Израиле в Иерусалим

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Власти Бразилии намерены перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, заявил в воскресенье сын бразильского президента Жаира Болсонару Эдуарду.

"Как и говорил мой отец, это обещание – в силе. Он перенесет посольство в Иерусалим. В этом нет ничего из ряда вон выходящего. Это логичный и нормальный шаг. Мы хотим переехать в Иерусалим, чтобы, в частности, подать пример все Латинской Америке", – приводит его слова газета The Jerusalem Post.

Жаир Болсонару в ходе предвыборной кампании обещал перенести посольство в Иерусалим, однако позже, как считалось, отказался от этого намерения.

Против размещения посольств в Иерусалиме выступают, в частности, палестинцы. С их точки зрения этого не стоит делать до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование их конфликта с Израилем. В частности, стороны должны договориться о статусе Иерусалима, так как и израильтяне, и палестинцы хотят видеть этот город своей столицей.

Бразилия Израиль Иерусалим

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