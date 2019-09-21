РФ выступила за создание площадки для встречи глав Израиля и Палестины

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Россия выступает за задействование "квартета" международных посредников как уникального механизма сопровождения ближневосточного урегулирования (БВУ), говорится в выступлении постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи в ходе заседания Совбеза по Ближнему Востоку, опубликованном на сайте российского постпредства.

"Россия вносит посильный вклад в продвижение всего комплекса БВУ, в том числе через представление потенциальной площадки для встречи без предварительных условий лидеров Израиля и Палестины. Также предпринимаем усилия по восстановлению межпалестинского единства и приветствуем шаги наших египетских коллег на данном направлении", - заявил Небензя.

Он также отметил, что давно назрело направление миссии Совбеза в регион, которая призвана повысить доверие и способствовать перезапуску переговоров между сторонами.

Кроме того, Небензя выразил озабоченность в связи с заявлениями израильского руководства о планах распространить суверенитет на Иорданскую долину. "Их реализация неминуемо повлечет эскалацию напряженности в регионе, подорвет надежды на установление долгожданного мира между Израилем и арабскими соседями", - считает российский постпред.

Он добавил, что "это касается и решения администрации США по Иерусалиму, и нелегитимного признания суверенитета Израиля над оккупированными сирийскими Голанскими высотами, которое является грубым нарушением международного права, в частности резолюции СБ 497".

10 сентября Нетаньяху заявил, что намерен в случае победы на парламентских выборах в сентября 2019 года распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину.

Кроме того, премьер подтвердил намерение аннексировать территорию возведенных на Западном берегу Иордана еврейских поселений, пообещав действовать по этому вопросу в координации с президентом США Дональдом Трампом.