Вашингтон не будет отказываться от переговоров с Пхеньяном

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон не намерен отказываться от переговоров с Пхеньяном и не устанавливает никакого "крайнего срока", заявил журналистам спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган, находящийся с визитом в Южной Корее.

"У США нет крайнего срока. У нас есть цель выполнить обязательства, взятые двумя лидерами (президентом США и лидером КНДР - ИФ) во время их встречи",- цитирует Бигана "Ренхап".

"Нам пора делать свою работу. Давайте покончим с этим. Мы здесь, и вы знаете, как до нас добраться", - добавил он, обращаясь к Пхеньяну.

Биган признал, что в этом году США не добились такого прогресса в переговорах с КНДР, как надеялись.

"Но мы не сдадимся", - добавил спецпредставитель США.

Он также предостерег Север от любых провокаций.

"Мы полностью осознаем мощный потенциал Северной Кореи для проведения крупных провокаций в ближайшие дни. Мягко говоря, такие действия будут крайне бесполезны для достижения прочного мира на Корейском полуострове", - отметил Биган.

Биган прибыл в Южную Корею в воскресенье. Ранее сообщалось, что его визит продлится три дня. В частности, американский дипломат встретится со специальным представителем Южной Кореи по миру и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном. Ожидается, что они обсудят возможности для диалога с КНДР и вопросы денуклеаризации.

В понедельник у него запланирована встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Поездка Бигана проходит на фоне недавно проведенных Пхеньяном двух испытаний, предположительно, ракетного двигателя, на космодроме Сохэ.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что КНДР больше не верит в американскую риторику относительно стремления наладить диалог с Пхеньяном.

В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение подходов Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.

После того как КНДР провела первое в декабре важное испытание на космодроме, которое завершилось успешно, президент США Дональд Трамп заявил, что враждебные действия со стороны Северной Кореи лишат ее возможностей развития.