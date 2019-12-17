Трамп рассказал об очень внимательном наблюдении США за КНДР

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон очень внимательно следит за действиями КНДР и он был бы "разочарован", если бы Северная Корея имела что-то "в работе" на конец года в качестве ультиматума для США относительно судьбы переговоров по денуклеаризации.

"Посмотрим. Я был бы разочарован, если бы что-то было в работе. И если это так, мы позаботимся об этом", - сказал Трамп в Белом доме, когда его спросили о ситуации.

Он подчеркнул, что США очень внимательно следят за КНДР.

"Мы наблюдаем за Северной Кореей - мы наблюдаем за многими местами, на самом деле, очень внимательно. Но за Северной Кореей мы наблюдаем особенно внимательно", - отметил президент США.

В последние недели Пхеньян делает все более резкие заявления, обещая "рождественский подарок", если Вашингтон не пойдет на некоторые уступки в переговорах по денуклеаризации.

Некоторые эксперты высказывают опасения, что Северная Корея может провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты, если ее требования не будут выполнены к концу года.

Ранее спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил, что Вашингтон не намерен отказываться от переговоров с Пхеньяном и не устанавливает никакого "крайнего срока".

Трамп провел три встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном с июня 2018 года, чтобы попытаться достичь соглашения о демонтаже ядерной программы страны в обмен на смягчение санкций США и гарантии безопасности.