Поиск

Трамп рассказал об очень внимательном наблюдении США за КНДР

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон очень внимательно следит за действиями КНДР и он был бы "разочарован", если бы Северная Корея имела что-то "в работе" на конец года в качестве ультиматума для США относительно судьбы переговоров по денуклеаризации.

"Посмотрим. Я был бы разочарован, если бы что-то было в работе. И если это так, мы позаботимся об этом", - сказал Трамп в Белом доме, когда его спросили о ситуации.

Он подчеркнул, что США очень внимательно следят за КНДР.

"Мы наблюдаем за Северной Кореей - мы наблюдаем за многими местами, на самом деле, очень внимательно. Но за Северной Кореей мы наблюдаем особенно внимательно", - отметил президент США.

В последние недели Пхеньян делает все более резкие заявления, обещая "рождественский подарок", если Вашингтон не пойдет на некоторые уступки в переговорах по денуклеаризации.

Некоторые эксперты высказывают опасения, что Северная Корея может провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты, если ее требования не будут выполнены к концу года.

Ранее спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил, что Вашингтон не намерен отказываться от переговоров с Пхеньяном и не устанавливает никакого "крайнего срока".

Трамп провел три встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном с июня 2018 года, чтобы попытаться достичь соглашения о демонтаже ядерной программы страны в обмен на смягчение санкций США и гарантии безопасности.

США КНДР Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Спасательные суда SpaceX не смогли "поймать" обтекатель Falcon 9

Falcon 9 успешно вывела на орбиту японско-сингапурский спутник связи

Falcon 9 успешно вывела на орбиту японско-сингапурский спутник связи

Falcon 9 с японско-сингапурским спутником связи стартовала на орбиту

Россия уступила Никарагуа и Руанде в рейтинге гендерного равенства ВЭФ

Boeing с января временно остановит сборку самолетов 737 MAX

Boeing с января временно остановит сборку самолетов 737 MAX

Россия и Китай в Совбезе ООН предложили смягчить санкции против КНДР

В Турции заявили, что сооснователь "Белых касок" умер из-за падения с высоты

У дочери экс-руководителя "Формулы-1" украли украшения на сумму $66 млн

У дочери экс-руководителя "Формулы-1" украли украшения на сумму $66 млн

Джонсон разрешил обнародовать доклад о "российском следе" в британской политике

Джонсон разрешил обнародовать доклад о "российском следе" в британской политике

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');