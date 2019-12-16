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Жена Порошенко уйдет с поста главы украинского госфонда из-за "давления" власти

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Глава государственного Украинского культурного фонда (УКФ), супруга 5-го президента Петра Порошенко Марина Порошенко написала заявление о досрочном прекращении своих полномочий в связи "с давлением" со стороны действующей власти.

"Несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта Украины (Владимира Бородянского - ИФ) в Наблюдательный совет Украинского культурного фонда поступило "предложение" досрочно прекратить мои полномочия как главы Наблюдательного совета. Понятно, что этот шаг инициирован Офисом президента и о культуре в этой ситуации там явно не думали. Очевидно, что у нас разные взгляды на культуру вообще, и на политическую культуру в частности", - сообщила Порошенко в своем видеообращении, опубликованном на сайте партии "Европейская солидарность" (лидер партии - Петр Порошенко) в понедельник.

По ее словам, претензии к ней вызваны тем, что она является женой Петра Порошенко. "Претензия ко мне одна - моя фамилия. Я ношу его более тридцати лет и горжусь ею. Оно вошло в историю Украины, и никто - ни нынешний президент, ни министр культуры, - вычеркнуть ее не сможет", - отметила Порошенко.

УКФ был создан в 2017 году, он отвечает за финансирование культурных проектов как на Украине, так и за рубежом. Руководит деятельностью фонда Минкультуры Украины. Марина Порошенко стала председателем УКФ в январе 2018 года, когда ее муж был президентом страны.

Марина Порошенко Петр Порошенко Украина Украинский культурный фонд

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