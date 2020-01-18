Экс-президента Украины Порошенко вызвали на допросы 21 и 24 января

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Государственное бюро расследований (ГБР) обнародовало повестки о вызове бывшего президента Украины, народного депутата Петра Порошенко на допросы.

"Государственным бюро расследований осуществляется досудебное расследование по ряду уголовных производств, в рамках досудебного расследования, в которых необходимо допросить вас в качестве свидетеля", - указывается на сайте ГБР.

Порошенко вызван на 10:30 21 января и на 11:00 24 января.

В ГБР не уточняют, чего именно касаются указанные производства.

В бюро также отмечают, что согласно статьям 139 и 140 Уголовно-процессуального кодекса Украины в случае неявки к следователю без уважительных причин к свидетелю может быть применен привод.

Как сообщалось, 10 декабря прошлого года ГБР открыло уголовное производство по факту возможного совершения госизмены пятым президентом Украины (2014-2019), лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе в 2015 году.