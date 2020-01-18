Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

Экс-президента Украины Порошенко вызвали на допросы 21 и 24 января

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Государственное бюро расследований (ГБР) обнародовало повестки о вызове бывшего президента Украины, народного депутата Петра Порошенко на допросы.

"Государственным бюро расследований осуществляется досудебное расследование по ряду уголовных производств, в рамках досудебного расследования, в которых необходимо допросить вас в качестве свидетеля", - указывается на сайте ГБР.

Порошенко вызван на 10:30 21 января и на 11:00 24 января.

В ГБР не уточняют, чего именно касаются указанные производства.

В бюро также отмечают, что согласно статьям 139 и 140 Уголовно-процессуального кодекса Украины в случае неявки к следователю без уважительных причин к свидетелю может быть применен привод.

Как сообщалось, 10 декабря прошлого года ГБР открыло уголовное производство по факту возможного совершения госизмены пятым президентом Украины (2014-2019), лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе в 2015 году.

Украина Петр Порошенко

Новости по теме

Новости

Британские ученые сообщили о почти 1,7 тыс. заболевших новым "китайским" коронавирусом

Британские ученые сообщили о почти 1,7 тыс. заболевших новым "китайским" коронавирусом

Что случилось этой ночью: суббота, 18 января

Самый большой батончик Snickers сделали в Техасе

Самый большой батончик Snickers сделали в Техасе

Для самолетов 737 MAX полностью перепишут софт

Американский генерал предупредил о постройке новых ракет в КНДР

Американский генерал предупредил о постройке новых ракет в КНДР

Пентагон подтвердил отказ выводить войска из Ирака

Украина задумалась о мерах по снижению напряженности в отношениях с РФ

Украина задумалась о мерах по снижению напряженности в отношениях с РФ

Президент Украины оставил Гончарука премьером

Цена палладия взлетела максимальными темпами с 2008 года и превысила $2500 за унцию

Грета Тунберг приняла участие в многотысячной акции протеста в Швейцарии

Грета Тунберг приняла участие в многотысячной акции протеста в Швейцарии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');