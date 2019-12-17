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Спасательные суда SpaceX не смогли "поймать" обтекатель Falcon 9

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Спасательным судам не удалось поймать в надводные сети створки головного обтекателя ракеты Falcon 9 после ее запуска во вторник с авиабазы на мысе Канаверал, сообщила в твиттере компания-разработчик SpaceX.

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SpaceX планировала впервые "поймать" две половинки обтекателя, которые спускались на парашютах после отделения от ракеты над Атлантикой, с помощью специальных судов Ms. Tree и Мs. Chief. Прежние попытки сделать это после запусков ракет SpaceX не удавались из-за неблагоприятных условий на море.

"Ms. Tree и Мs. Chief чуть-чуть не успели поймать половинки обтекателя. Команда работает над тем, чтобы восстановить их для возможного использования при будущем запуске", - говорится в сообщении компании.

Тем временем первая многоразовая ступень после отделения от ракеты Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в 650 км от побережья штата Флорида в Атлантике.

Falcon 9 JCSat-18/Kacific-1 SpaceX

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