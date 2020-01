Спасательное судно SpaceX вновь не поймало обтекатель ракеты Falcon 9

Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Спасательному судну не удалось поймать в надводные сети створки головного обтекателя ракеты Falcon 9 после ее запуска ночью во вторник, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Как отмечалось, тяжелая американская ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

SpaceX планировала с помощью специального судна Ms. Tree поймать хотя бы одну из двух створок обтекателя, которые спускались на парашютах после отделения от ракеты над Атлантикой. Части обтекателя предполагалось использовать для последующих запусков.

В декабре прошлого года два спасательных судна компании - Ms. Tree и Мs. Chief также не успели вовремя прибыть к месту приводнения створок обтекателя ракеты Falcon 9, выводившей на орбиту японско-сингапурский спутник. Виной тому стало сильное волнение на море. При этом судно Мs. Chief получило повреждения. Оно до сих пор находится на ремонте.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9, которая во вторник вывела на орбиту спутники системы Starlink, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") у побережья штата Южная Каролина в Атлантике.