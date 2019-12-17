Индия за день испытала ракеты BrahMos наземного и воздушного базирования

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Индии во вторник провели два испытательных пуска высокоточной сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos ("БраМос"), сообщили представители оборонного ведомства страны.

Сначала ракета BrahMos совместной российско-индийской разработки ("НПО машиностроения" и Организации оборонных исследований и разработок Индии DRDO), стартовала с мобильной пусковой установки на полигоне Чандипур и поразила учебную цель - корабль в Бенгальском заливе. Дальность полета составила около 290 км

Спустя несколько часов с истребителя российского производства Су-30 МКИ была запущена ракета BrahMos воздушного базирования в районе полигона Чандипур в штате Орисса на востоке Индии.

Принятая на вооружение Индии ракета BrahMos в вариантах наземного, воздушного и морского базирования предназначена для поражения на сверхзвуковой скорости целей на расстоянии до 450 км. Она способна развивать скорость, в 2,5-2,8 раза превышающую скорость звука. Вариант воздушного базирования BrahMos представляет собой 2,5-тонную сверхзвуковую крылатую ракету класса "воздух-земля" с дальностью действия около 300 км.

В конце ноября военно-морские силы Индии также провели очередное успешное испытание сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos. Пуск был осуществлен с эсминца Kochi ("Кочи"), находившегося в акватории Аравийского моря.

В ноябре 2017 году ВВС Индии впервые в мире осуществили пуск ракеты воздушного базирования данного типа со скоростью 2,8 Маха по морской цели.