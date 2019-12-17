Поиск

Индия за день испытала ракеты BrahMos наземного и воздушного базирования

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Индии во вторник провели два испытательных пуска высокоточной сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos ("БраМос"), сообщили представители оборонного ведомства страны.

Сначала ракета BrahMos совместной российско-индийской разработки ("НПО машиностроения" и Организации оборонных исследований и разработок Индии DRDO), стартовала с мобильной пусковой установки на полигоне Чандипур и поразила учебную цель - корабль в Бенгальском заливе. Дальность полета составила около 290 км

Спустя несколько часов с истребителя российского производства Су-30 МКИ была запущена ракета BrahMos воздушного базирования в районе полигона Чандипур в штате Орисса на востоке Индии.

Принятая на вооружение Индии ракета BrahMos в вариантах наземного, воздушного и морского базирования предназначена для поражения на сверхзвуковой скорости целей на расстоянии до 450 км. Она способна развивать скорость, в 2,5-2,8 раза превышающую скорость звука. Вариант воздушного базирования BrahMos представляет собой 2,5-тонную сверхзвуковую крылатую ракету класса "воздух-земля" с дальностью действия около 300 км.

В конце ноября военно-морские силы Индии также провели очередное успешное испытание сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos. Пуск был осуществлен с эсминца Kochi ("Кочи"), находившегося в акватории Аравийского моря.

В ноябре 2017 году ВВС Индии впервые в мире осуществили пуск ракеты воздушного базирования данного типа со скоростью 2,8 Маха по морской цели.

Индия BrahMos

Новости по теме

Новости

Франциск отменил "папскую тайну" по делам против священников-насильников

Франциск отменил "папскую тайну" по делам против священников-насильников

ДНР и ЛНР пообещали сближаться с Россией, невзирая на протесты Киева

В Киеве двое полицейских госпитализированы после стычки у здания Рады

В Киеве двое полицейских госпитализированы после стычки у здания Рады

У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции

Константину Косачеву вновь не дали визу в США

Константину Косачеву вновь не дали визу в США

Пуск ракеты "Союз" с пятью европейскими спутниками отложили из-за неисправности

Пуск ракеты "Союз" с пятью европейскими спутниками отложили из-за неисправности

РФ поставила иностранному заказчику партию снайперских винтовок на 100 млн руб.

Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

Что случилось этой ночью: вторник, 17 декабря

CNN сообщил о "беспорядочных маневрах" российского разведкорабля у берегов США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');