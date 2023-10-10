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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Индия испытала крылатую ракету BrahMos повышенной дальности

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Индия провела испытательной пуск модифицированной сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos повышенной дальности, предназначенной для поражения наземных целей, сообщило британское военное издание Janes со ссылкой на представителя индийской армии.

Запуск был осуществлен из района Андаманских островов в Бенгальском заливе. Дальность действия ракеты BrahMos ER составляет от 490 до 500 км по сравнению с базовой версией дальностью 290 км.

По словам источника издания, "ракета еще не поставлена на вооружение, индийская армия рассмотрит возможность ее ввода в эксплуатацию по результатам испытаний".

BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета, разработанная совместно российской корпорацией "НПО Машиностроения" и Организацией оборонных исследований и разработок министерства обороны Индии. Совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace было создано в 1998 году. Предприятие получило название в честь рек Брахмапутры и Москвы. Первый запуск ракеты состоялся 12 июня 2001 года с береговой пусковой установки.

Ракета основана на крылатой ракете "П-Оникс" (точнее, на ее экспортной версии - "Яхонт") - разработке "НПО Машиностроения" 1980-х годов. Ракета способна развивать скорость, соответствующую числам Mаха от 2,5 до 2,8 (то есть в 2,5-2,8 раза превышающую скорость звука).

Ракета может запускаться с подводных лодок, кораблей, береговых установок, а также с самолётов, в частности, Су-30МКИ.

Ракеты собирает BrahMos Aerospace в Хайдарабаде и ОАО "ПО Стрела" в Оренбурге.

Индия Оренбург Хайдарабад Бенгальский залив BrahMos Aerospace BrahMos Оникс
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