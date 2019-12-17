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Самолет ВМС США провел разведку над районом военных учений России и Сирии

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon во вторник провел многочасовой полет вблизи сирийского побережья, где начались учения ВМФ России и ВМС Сирии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение трех часов курсировал вдоль сирийского побережья. Временами он приближался к морской границе Сирии в районе Тартуса, где расположена база ВМФ РФ, и к российской авиабазе Хмеймим, на расстояние около 50 км. Полет осуществлялся на высоте 6 тыс. метров.

Как сообщалось, Военно-морской флот России и военно-морские силы Сирийской арабской республики (САР) приступили к проведению совместных учений в Средиземном море.

Журналистам в российском пункте материально-технического обеспечения в порту Тартус пояснили, что Средиземное море выбрано районом проведения учений, так как российская база "Тартус" является основным путем снабжения группировки войск в Сирии, из-за чего приходится постоянно совершенствовать выучку экипажей кораблей и подразделений береговых войск.

В пункте базирования "Тартус" также сообщили, что в маневрах задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы "Хмеймим", ракетные катера и тральщики ВМС САР.

Как сообщил руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев, маневры проводятся на едином оперативном фоне, в их ходе будут отработаны различные тактические эпизоды.

"Тактические группы кораблей ВМФ РФ и ВМС САР в море выполняют артиллерийские стрельбы, проведут совместное маневрирование", - рассказал контр-адмирал. На суше военные отработают способы борьбы с дронами и с боевиками, а также отработают вопросы ликвидации последствий применения оружия по объектам в Тартусе, добавил Юлдашев.

По его словам, цель учений - улучшить взаимодействие военных РФ И САР для успешной борьбы с незаконными вооружёнными формированиями, международным терроризмом, а также для того, чтобы укрепить связи между двумя странами.

США P-8A Poseidon Сирия Тартус Хмеймим

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