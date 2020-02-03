Самолет ВВС США провел многочасовую разведку вблизи российских баз в Сирии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в понедельник совершил длительный разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский разведчик с позывным SPIRE51, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение около пяти часов курсировал вдоль сирийского побережья. Он летал на расстоянии около 50-60 км от российских баз на высоте 10,2 тыс. метров над международными водами Восточного Средиземноморья. Всего американский самолет совершил 28 пролетов вблизи авиабазы Хмеймим и базы в Тартусе.

Самолет предназначен для определения с дальнего расстояния режимов работы сил и средств ПВО противника, вскрытия координат развернутых зенитно-ракетных комплексов и их РЛС, а также перехвата информации с линий связи штабов и оценки возможностей группировки войск.

В минувшее воскресенье, 2 февраля, вблизи российских баз были также зафиксированы полеты сразу четырех американских разведывательных самолетов, в том числе одного самолета радиоэлектронной разведки RC-135W и трех морских разведчиков P-8A Poseidon.

В декабре 2019 года стало известно, что американский патрульный противолодочный самолет провел многочасовой полет вблизи сирийского побережья, где проходили учения ВМФ России и ВМС Сирии.