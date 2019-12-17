Politico сообщила о двух кандидатах на должность посла США в Киеве

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В качестве претендентов на пост посла Соединенных Штатов на Украине рассматриваются генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон и и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, сообщает газета Politico.

"Среди тех, кем предполагается заменить (посла США в Киеве в 2016-2019 гг. Мари - ИФ) Йованович - генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон, 40-летний ветеран армии, который сейчас является директором аффилированного с Пентагоном Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла в Германии, согласно нескольким людям, ознакомленным с поиском", - говорится в статье, размещенной на сайте издания в понедельник.

В материале отмечается, что президенту США Дональду Трампу "нравится Дейтон", и бывший генерал "готов взяться за работу".

Другим вероятным кандидатом на замену Йованович является Филип Рикер, и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, сообщает Politico. Рикер - карьерный сотрудник Дипломатической службы, который также дал показания в конце октября.

"В мало кем замеченном моменте из его показаний за закрытыми дверями следователям Палаты представителей 26 октября Рикер дал показания, что поиск нового посла "продолжается"... Рикер также сообщил, что первоначально он рассматривался в качестве замены Йованович зимой 2018 года, но в конечном итоге все развалилось, и вместо этого Тейлор (Билл Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине - ИФ) был избран на временной основе", - поясняет Politico.

NBC, ссылаясь на чиновников в руководстве США, сообщает, что Тейлор к концу года покинет пост временного поверенного в делах США на Украине.

Politico со ссылкой на собственные источники сообщает также о возможном визите госсекретаря США Майка Помпео в Киев в январе 2020 года.

"Тем временем госсекретарь Майк Помпео, как ожидается, посетит Украину в следующем месяце в знак поддержки. Поездка, подтвержденная чиновником администрации Трампа, будет первым визитом Помпео в страну в качестве топ-дипломата Америки, согласно журналу его поездок", - отмечается в материале.