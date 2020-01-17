Украина и США вместе расследуют предполагаемую слежку за экс-послом

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что 20 января МВД совместно со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Киеве создадут группу для расследования возможной слежки за бывшим американским послом Мари Йованович, передает "Голос Америки".

Группу создадут уже в понедельник.

Аваков отметил, что 17 января общался с несколькими представителями дипломатических кругов США. Страны имеют общую цель – защиту прав человека и недопущение нарушения законодательства Украины и норм Венской конвенции о международных отношениях.

Как сообщалось, 16 января в МВД Украины заявили, что приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следователями Палаты представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США в стране Йованович, а после их исследования Нацполиция открыла уголовные производства по этому поводу.

Адвокат президента США Рудольф Джулиани ранее заявил, что американский миллиардер Джордж Сорос контролировал назначение нескольких последних послов США на Украине, в том числе Йованович.