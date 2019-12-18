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Пуск "Союза СТ" с космодрома Куру перенесен на сутки

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Запуск пяти европейских спутников с космодрома куру во Французской Гвиане перенесен из-за проблем с аппаратурой разгонного блока "Фрегат" российской ракеты "Союз СТ", сообщило Европейское космическое агентство.

Директор агентства по науке Гюнтрер Хасингер написал в твиттере, что задержка вызвана "ошибкой программного обсечения в разгонном блоке "Фрегат" ракеты".

"В связи со сложностью миссии, мы не будем рисковать", - написал он, посоветовав всем заинтересованным лицам "держать пальцы скрещенными для (запуска - ИФ) завтра в то же время".

Компания Arianespace, которая эксплуатирует российские ракеты "Союз" с 2011 года, сообщила, что пуск ракеты был остановлен автоматикой за 1 час, 25 минут до назначенного времени. Идет процесс замены неисправной аппаратуры.

космодром Куру ЕКА Союз СТ

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