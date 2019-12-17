Пуск ракеты "Союз" с пятью европейскими спутниками отложили из-за неисправности

Мобильная башня обслуживания для ракеты-носителя "Союз-СТ" на стартовом комплексе космодрома Куру Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру во французской Гвиане с пятью европейскими космическими аппаратами перенесен на сутки из-за неисправности в системе управления, сообщили в "Роскосмосе".

Сбой в системе управления ракеты-носителя "Союз-СТ-А" выявила автоматика во время заключительных операций перед пуском, отметили в госкорпорации. Специалисты работают над устранением неисправности. Пуск решили перенести на резервную дату - среду, 18 декабря, в 11:54 по московскому времени, пояснили в "Роскосмосе".

Ранее о переносе запуска сообщила компания Arianespace, обслуживающая полеты с космодрома Куру. Запуск ракеты "Союз" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" планировалось осуществить в 11:54 по Москве 17 декабря.

Российская ракета должна была вывести на орбиту космический телескоп Европейского космического агентства (ЕКА) CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite), который предназначен для поиска и изучения экзопланет, итальянский спутник радиолокационного наблюдения Земли двойного назначения серии COSMO-SkyMed, а также еще три малых космических аппарата, в том числе французские научные нано-спутники EyeSat и ANGELS.

Запуски российских носителей с космодрома во французской Гвиане в Южной Америке осуществляются в рамках программы "Союз" на Куру" или "Союз" в ГКЦ" (Гвианском космическом центре) по развитию сотрудничества между "Роскосмосом" и ЕКА, начатой в 2007 году. В этих целях на космодроме Куру были построены специальные стартовые комплексы для ракет-носителей "Союз-СТ-Б".