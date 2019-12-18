Москва предупредила о подготовке ИГ плацдарма для вторжения в Центральную Азию

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Террористы "Исламского государства" (ИГ, запрещенная судом в РФ террористическая группировка) стремятся закрепиться на севере Афганистана для подготовки нападения на Центральноазиатский регион, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Основные усилия игиловцы сосредоточивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков, для противодействия талибам и подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан", - сказал Патрушев на многосторонней встрече в среду в Тегеране секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвящённой афганской проблематике.

Он заявил, что конечной целью боевиков ИГ является создание так называемого Великого Хорасана, включающего территории Афганистана и стран Центральной Азии. "Приоритетными целями игиловцев, по имеющейся информации, могут стать объекты критической инфраструктуры, силовых ведомств и дипломатических представительств (в Центральной Азии - ИФ), а также иностранные граждане", - сказал секретарь российского Совбеза.

Патрушев также оценил численность группировки ИГ в Афганистане в 2,5 - 4 тысяч человек. Данные спецслужб говорят о том, оплот этой террористической группировки находится в восточных афганских провинциях.

"Численность террористов там превышает 1,5 тысячи и продолжает возрастать, в том числе за счёт джихадистов, прибывающих из Сирии и Ирака преимущественно через Пакистан", - отметил секретарь российского Совбеза. Он сообщил, что ИГ активно содействуют отряды других международных террористических организаций на севере Афганистана.

Патрушев отметил, что обстановка в Афганистане продолжает ухудшаться. "За год, прошедший с нашей последней встречи, которая состоялась 26 сентября прошлого года, ситуация в области безопасности в Афганистане по-прежнему остаётся нестабильной и имеет тенденцию к ухудшению", - сказал Патрушев.

В феврале посол России в Кабуле Александр Мантыцкий называл деятельность ИГ существенным фактором деградации обстановки в Афганистане.