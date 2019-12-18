ЛНР распространила свою границу на всю Луганскую область Украины

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики приняли закон "О государственной границе ЛНР", согласно которому границы ЛНР закрепляются в пределах всей Луганской области Украины, передал корреспондент "Интерфакса" из Луганска.

"38 за (за принятие законопроекта - ИФ). Единогласно", - сказал председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко после голосования депутатов.

29 ноября аналогичный закон приняли депутаты Народного совета соседней Донецкой народной республики (ДНР).

ЛНР была провозглашена в пределах территории Луганской области в апреле 2014 года в ходе массовых протестов против нового руководства Украины, пришедшего к власти в результате Евромайдана.