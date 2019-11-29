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ДНР распространила свою границу на всю Донецкую область

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приняли закон "О государственной границе ДНР", согласно которому границы ДНР закрепляются в пределах всей Донецкой области Украины.

"В этом законе не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине. Граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года", - сообщил председатель Народного совета Владимир Бидёвка на заседании парламента.

Он уточнил, что закон "предусматривает, что до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения". По его словам, данный закон не противоречит Минским соглашениям.

Инициатор законопроекта, председатель комитета Народного совета по безопасности и обороне Виталий Кравец на заседании парламента сообщил, что одобренный республиканскими депутатами документ "законодательно установит государственную границу ДНР, а также определит порядок и условия ее обозначения и порядок защиты".

Он пояснил, что в настоящее время в ДНР нет законов, касающихся установления, охраны и защиты госграницы. Цель нового закона - формирование нормативной базы в сфере государственной пограничной политики, добавил Кравец.

ДНР была провозглашены 7 апреля 2014 года в ходе массовых протестов против нового руководства Украины, пришедшего к власти после Евромайдана. Под контролем ДНР в настоящее время находятся центральные и южные районы области, столица республики - Донецк.

ДНР Донецкая область Владимир Бидёвка Виталий Кравец

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