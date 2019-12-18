Аналитики в США назвали низкими шансы на принятие "адских санкций" против РФ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU -

- Косачев

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Вероятность принятия американского законопроекта об "адских санкциях" весьма низкая и, по оценке аналитиков, не превышает трех процентов, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Не буду перечислять все меры, которые названы в проекте акта, который ещё предстоит принимать сенату и, конечно же, получить одобрение президента, что резко уменьшает шансы на итоговый успех. Согласно прогнозам специалистов из нью-йоркской аналитической компании Skopos Labs, вероятность принятия законопроекта и вступления его в силу составляет лишь 3%", - сказал Косачев "Интерфаксу" в среду.

Парламентарий выразил сожаление по поводу того, что его коллеги из комитета Сената США по иностранным делам одобрили законопроект DASKA с дополнительными санкциями против РФ (так называемые "адские санкции").