Трампу объявлен импичмент, но вероятность его отставки мала. Обобщение

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В ночь на четверг по московскому времени Палата представителей американского Конгресса большинством голосов приняла решение об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после заседания заявила, что день голосования по импичменту президенту США Дональду Трампу "великий" для Конституции, но "печальный для Америки".

"Невозможно быть более гордым или более вдохновленным моральным мужеством демократов Палаты", - сказала она.

Дебаты

Голосованию предшествовала многочасовая процедура дебатов. Как и ожидалось, демократы в очень экспрессивной форме поддержали обвинения, выдвинутые против Трампа: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил конгресс. Республиканцы же настаивали на полной невиновности президента и безосновательности обвинений в его адрес.

Мнение республиканцев четко изложил лидер меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти. "Я сейчас скажу кое-что, что не нравится нашим коллегам-демократам: Дональд Трамп - президент США", - сказал он на выступлении перед голосованием палаты представителей по вопросу об импичменте Трампа. "Он президент сегодня и останется президентом и дальше", - пообещал Маккарти.

"То, что мы видим, - это сфальсифицированный процесс, который привел к самому пристрастному и наименее вероятному импичменту в американской истории", - добавил он.

Реакция Белого дома и Трампа

Трамп считает, что Сенат американского конгресса не допустит отстранения его от власти и он останется на посту главы государства, говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Президент уверен, что Сенат восстановит порядок, справедливость и надлежащую процедуру, которые были проигнорированы Палатой представителей. Он готов к следующим шагам и уверен, что будет полностью оправдан", - подчеркивается в нем.

Объявленный палатой представителей импичмент президенту Белый дом назвал "самым позорным политическим эпизодом в истории нации", отметив, что решение было принято в условиях, когда "ни один республиканец" не проголосовал за него, когда "не было представлено ни одного доказательства" по сути обвинений в адрес Трампа.

В заявлении говорится, что "на протяжении всего фиктивного импичмента демократов Палаты представителей президенту было отказано в фундаментальной справедливости и надлежащей правовой процедуре в соответствии с законом".

Сам Трамп в ходе предвыборного митинга в штате Мичиган заявил, что демократы совершили "политическое самоубийство", поддержав импичмент.

"С сегодняшним незаконным неконституционным и однопартийным импичментом демократы-бездельники заявляют о своей глубокой ненависти и презрении к американскому избирателю", - сказал Трамп.

Он сравнил процедуру импичмента с "маршем политического самоубийства" и заявил, что, в конце концов, победит.

"После трех лет зловещих "охоты на ведьм", мистификаций, мошенничества демократы Палаты представителей пытаются аннулировать избирательные бюллетени десятков миллионов патриотически настроенных американцев", - подчеркнул президент.

Реакция демократов

Большинство кандидатов в президенты США от Демократической партии в среду приветствовали итоги голосования.

"Президент Трамп злоупотребил своей властью, нарушил присягу и предал наше государство", - написал в твиттере бывший вице-президент Джо Байден.

Он назвал импичмент Трампа "торжественным моментом для страны". "В Соединенных Штатах Америки никто не стоит выше закона - даже президент", - подчеркнул политик.

В свою очередь, мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич отметил, что на голосовании в среду Конгресс должен был защищать верховенство закона, национальную безопасность и демократию США от президента, "который ставит свои собственные интересы выше интересов Америки".

"Речь идет об эпохе, которая наступит после того, как этот президент покинет свой пост. Более, чем когда-либо, нам нужно руководство, чтобы собрать обломки и повести нашу страну вперед", - написал он в твиттере.

Сенатор Элизабет Уоррен в электронном письме сторонникам сообщила, что выполнит свой долг во время процесса импичмента, который, как ожидается, начнется в Сенате в январе.

"Но важно помнить, что Трамп - это всего лишь худший симптом, а не причина фальсифицированной, коррумпированной системы. Системы, которая вознаграждает богатых и влиятельных и оставляет позади рабочих", - отметила она.

Берни Сандерс заявил в твиттере: "Сегодня печальный, но необходимый день для американской демократии. Палата представителей США проголосовала за импичмент президента Трампа, и это правильно".

По мнению экс-мэра Нью-Йорка Майка Блумберга, все более очевидно, что республиканцы Сената не поддержат импичмент Трампа. "Вот почему так важно, чтобы мы выдвинули кандидата, который даст нам лучший шанс победить Трампа и вернуть нашу страну", - подчеркнул он.

История вопроса

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года.

В ходе разговора Трамп призвал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, бывшего во времена президента Барка Обамы членом совета директоров украинской энергетической компании, обвинив его в коррупции.

Трамп также настаивал на расследовании предполагаемого вмешательства Киева при президенте Петре Порошенко в американские выборы 2016 года.

При этом в вину Трампу демократы вменили давление на Зеленского путем задержки выделения Украине американской финансовой помощи.

Просьбы Трампа демократы расценили как попытки очернить Байдена-старшего, являющегося, по их мнению, основным соперником действующего президента на предстоящих президентских выборах 2020 года.

Все это было объявлено основанием для того, чтобы Комитет по иностранным делам Палаты представителей начал свое расследование. Итогом стали обвинения Трампа по двум пунктам, которые затем рассмотрел и одобрил юридический комитет нижней палаты Конгресса.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ

В начале 2020 года Сенату США предстоит решить, следует ли отстранять Трампа от должности.

В верхней палате Конгресса в таких случаях предусмотрен судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование. Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.