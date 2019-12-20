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Трамп назвал своего защитника на судебном процессе по импичменту в Сенате

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что юрист Белого дома Пэт Чиполлоне будет его основным защитником в предстоящем судебном процессе по импичменту в Сенате Конгресса США.

"Да, похоже на то", - ответил Трамп на вопрос журналистов в Овальном кабинете о том, кто будет защищать его интересы.

В миреТрампу объявлен импичмент, но вероятность его отставки мала. ОбобщениеТрампу объявлен импичмент, но вероятность его отставки мала. ОбобщениеЧитать подробнее

Он отметил, что намерен привлечь к судебному процессу еще "пару других" юристов для своей защиты, но основным его защитником будет Чиполлоне, которого Трамп охарактеризовал как "фантастического в качестве юриста Белого дома".

Администрация президента также обсуждает привлечение профессора права Гарварда Алана Дершовица, а также личного адвоката президента Джея Секулоу.

Некоторые из самых активных защитников Трампа в нижней палате Конгресса также рассматривают возможность выступить в суде Сената.

Таким образом администрация президента США готовится к слушаниям в Сенате после того, как Палата представителей проголосовала за импичмент Трампу по обоим пунктам обвинения - в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.

Теперь по американским законам слушания, а затем и голосование по вопросу об импичменте Трампу должны пройти в Сенате. Ожидается, что судебный процесс пройдет в начале 2020 года.

В сенаторы в таких случаях становятся присяжными, а выбранные члены Палаты представителей выступают на стороне обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Если Палата представителей сейчас подконтрольна демократам, то большинство в Сенате принадлежит республиканцам - однопартийцам Трампа, - поэтому на данном этапе процедура отстранения президента от власти, вероятнее всего, будет заблокирована.

Сам Трамп ранее называл проходящий процесс "попыткой переворота", а также "охотой на ведьм".

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как анонимный информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

США Сенат Палата представителей Дональд Трамп Пэт Чиполлоне

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