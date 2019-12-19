Поиск
ХроникаПутин: пресс-конференция - 2019Обновлено в 16:01

Механик намеренно повредил самолет, чтобы получить сверхурочную работу

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Механик American Airlines Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани в июле 2019 года намеренно сломал системы самолета перед вылетом, чтобы получить сверхурочную работу. Он признал это в суде, пишет The Wall Street Journal.

По словам подсудимого, он не собирался причинить вред пассажирам, его целью была задержка или отмена рейса.

В результате его действий был задержан рейс из Майами на Багамские острова. 150 пассажиров рейса пересели на другой самолет.

Суд Майами должен вынести приговор по этому делу в марте 2020 года.

Алани работал в American Airlines с 1988 года. Он жил в Калифорнии, но работал в аэропорту Майами.

Ранее American Airlines подала в суд на профсоюз механиков, обвинив их в замедлении ремонтных работ, из-за которых было задержано или отменено более чем 1200 рейсов.

American Airlines Майами Багамские острова

Новости по теме

Новости

Совет ЕС юридически продлил секторальные санкции против РФ до 31 июля 2020 года

Совет ЕС юридически продлил секторальные санкции против РФ до 31 июля 2020 года

Трампу объявлен импичмент, но вероятность его отставки мала. Обобщение

Трампу объявлен импичмент, но вероятность его отставки мала. Обобщение

Что случилось этой ночью: четверг, 19 декабря

Трамп уверен, что сенат конгресса восстановит справедливость

Трамп уверен, что сенат конгресса восстановит справедливость

Палата представителей США одобрила импичмент Трампа по обоим пунктам обвинения

Палата представителей США одобрила импичмент Трампа по обоим пунктам обвинения

Конгрессмен-республиканец в знак поддержки Трампа замолчал во время дебатов по импичменту

Иран рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в рамках СВПД

Киев отказался обсуждать разведение сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе

Арестовано имущество бывшего президента Армении Саргсяна

Аналитики в США назвали низкими шансы на принятие "адских санкций" против РФ

Аналитики в США назвали низкими шансы на принятие "адских санкций" против РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');