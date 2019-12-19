Механик намеренно повредил самолет, чтобы получить сверхурочную работу

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Механик American Airlines Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани в июле 2019 года намеренно сломал системы самолета перед вылетом, чтобы получить сверхурочную работу. Он признал это в суде, пишет The Wall Street Journal.

По словам подсудимого, он не собирался причинить вред пассажирам, его целью была задержка или отмена рейса.

В результате его действий был задержан рейс из Майами на Багамские острова. 150 пассажиров рейса пересели на другой самолет.

Суд Майами должен вынести приговор по этому делу в марте 2020 года.

Алани работал в American Airlines с 1988 года. Он жил в Калифорнии, но работал в аэропорту Майами.

Ранее American Airlines подала в суд на профсоюз механиков, обвинив их в замедлении ремонтных работ, из-за которых было задержано или отменено более чем 1200 рейсов.